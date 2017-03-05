«Сан-Антонио» оказался сильнее «Миннесоты», Леонард набрал 34 очка, Таунс — 24

«Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде выиграл у «Миннесоты Тимбервулвз» со счётом 97:90.Гости не лучшим образом начали встречу и по ходу первой половины матча уступали соперникам с разницей в 16 очков. После перерыва «Спёрс» удалось выравнять игру, а в заключительной четверти добиться победного преимущества.Самым результативным игроком встречи стал, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 10 подборов. В составе «Миннесоты» лучшим оказался— 24 очка и 14 подборов.