Шушаков: если сведём ошибки в защите к минимуму, будет шанс победить «Астану»

Главный тренер «Пармы»накануне матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной» поделился мнением о ключевых факторах предстоящего поединка.«Пожалуй, самый важный момент в матче с «Астаной» – наша полная самоотдача в защите. Нужно выкладываться на своей половине площадки, хорошо отрабатывать на щите и не дать сопернику оторваться. Если сведём все ошибки к минимуму – у нас будет шанс на победу!» – передаёт слова Шушакова официальная страница клуба в социальной сети «ВКонтакте».