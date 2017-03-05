Д. Иванович: «Химкам» нелегко проводить два матча за двое суток

Главный тренер «Химок»накануне матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск» рассказал о трудностях в подготовке к поединку.«Конечно, нелегко проводить два матча за двое суток, однако предстоящая игра для нас очень важна, поскольку Лига ВТБ – очень значимый турнир для нашей команды. В данный момент мы занимаем вторую строчку и постараемся её отстоять. Надеюсь, игроки смогут оценить всю важность этой встречи. После матча с «Валенсией» мы провели восстанавливающую тренировку и немного сократили нагрузки. Наш соперник «Цмоки-Минск» — хорошая команда с характером. У них есть быстрые игроки, а также хорошие снайперы. В Минске матч получился сложным, и мы смогли победить лишь в концовке, поэтому в воскресенье нужно быть предельно собранными и сыграть очень серьёзно», – цитирует Ивановича официальный сайт клуба.