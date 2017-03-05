Итудис: перед матчем с «Нижним Новгородом» ЦСКА нужно «сменить чип»

Главный тренер ЦСКАнакануне матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» высказал мнение о сопернике.«В последнее время «Нижний» играет лучше, соперники нащупали правильную «химию» и набирают очки разными способами. Что касается нас, мы провели хороший матч против «Барселоны». Нужно продолжать действовать так же, как команда. «Нижний» играет абсолютно в другом стиле, поэтому нам нужно «сменить чип» и подготовиться к очередной сложной игре», – цитирует Итудиса официальный сайт клуба.