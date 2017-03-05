Майкл Джордан привёл публику в замешательство фразой «Потолок – это крыша»

Бывшая звезда НБА, а ныне владелец «Шарлотт Хорнетс»привёл в замешательство публику на матче NCAA между командами университетов Северной Каролины и Дьюк, объявляя о начале сотрудничества своего бренда с командой Северной Каролины по американскому футболу.«Потолок – это крыша», – передаёт слова Джордана Sports Illustrated.Что именно имел в виду Джордан, который обучался именно в университете Северной Каролины и становился в его составе победителем Мартовского безумия, осталось неизвестным.