«Майами» реализовал 18 трёхочковых в матче с «Кливлендом»

Накануне «Майами Хит» разгромил лидера Восточной конференции — «Кливленд Кавальерс» — 120:92. Одним из главных залогов успеха стала удачная игра флоридцев на периметре. Всего команда Споэльстры реализовала 18 дальних попыток, что стало рекордом сезона для «Майами».
Процент реализации превысил отметку 50% — 18 точных попыток из 34. Наиболее успешными снайперами в составе победителей стали Горан Драгич — 4/5 и Уэйн Эллингтон — 4/7 точных бросков.
После победы «Майами» вплотную приблизился к зоне плей-офф.