Д. Риверс: Кроуфорда я в тренажёрном зале не вижу, он всё время играет

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс»рассказал, что 37-летний защитникне занимается в тренажёрном зале, что не мешает ему поддерживать форму.«В тренажёрном зале я его не вижу. Но он всё лето играет в баскетбол, каждый день. Это всё, что он делает. Он — полная противоположность новому поколению. Он просто играет в баскетбол. И из-за этого выглядит моложе в разы. Он сохраняет свои навыки благодаря постоянной игре и любви к баскетболу», — приводит слова Риверса Chicago Tribune.