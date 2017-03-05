Шталбергс: после технического фола Бойнтона у «НН» началась молодёжная лига ВТБ

Главный тренер «Нижнего Новгорода»назвал причину поражения своего клуба от ЦСКА (65:101) в Единой лиге ВТБ.«Главной задачей на сегодняшний матч была игра без потерь в нападении. С ней мы не справились. В первой половине ЦСКА набрал 17 очков после наших ошибок, после чего мы сумели постепенно сократить разницу до восьми очков. Всё решил технический фол Бойнтона, который оставил нас с одним Сергеем Марихиным на позиции разыгрывающего. Как вы видели, дальше для нашей команды началась уже молодёжная лига ВТБ», — цитирует Шталбергса сайт лиги.