«Вашингтон» выиграл у «Орландо», Богданович реализовал 8 трёхочковых бросков

В матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» выиграл у «Орландо Мэджик» со счётом 115:114, проигрывая в ходе встречи с разницей в 17 очков.Форвард «Вашингтона»реализовал восемь трёхочковых бросков из десяти. В общей сложности на счету хорвата 27 очков, 15 из которых он набрал в заключительной четверти.Наибольшее количество очков набрал защитник «Вашингтона» Брэдли Бил — 32. В активе Джона Уолла 19 очков и 10 передач.В составе «Орландо» больше всего очков набрал Терренс Росс — 20. Аарон Гордон и Бисмарк Бийомбо оформили дабл-даблы. Гордон набрал 15 очков и совершил 11 подборов, у Бисмарка Бийомбо — 14 очков и 15 подборов.