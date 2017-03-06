Бросок Гобера на последней секунде ОТ принёс «Юте» победу над «Сакраменто»

«Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде выиграл у «Сакраменто Кингз» со счётом 110:109.Гости не лучшим образом начали матч и по итогам первой половины встречи уступали соперникам с разницей в 14 очков. Однако после перерыва «Джаз» постепенно начал выравнивать игру, а в заключительной четверти восстановил равновесие.Лэй-аппозволил «Юте» перевести игру в овертайм, в концовке которого его бросок принёс гостям победу.Самым результативным игроком встречи стал, набравший 28 очков. Его партнёр по командезаписал на свой счёт 23 очка, Гобер оформил дабл-дабл из 16 очков и 24 подборов. В составе «Сакраменто» лучшим с 19 очками оказался