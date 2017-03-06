Бросок Гобера на последней секунде ОТ принёс «Юте» победу над «Сакраменто»

«Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде выиграл у «Сакраменто Кингз» со счётом 110:109.
Гости не лучшим образом начали матч и по итогам первой половины встречи уступали соперникам с разницей в 14 очков. Однако после перерыва «Джаз» постепенно начал выравнивать игру, а в заключительной четверти восстановил равновесие.
Лэй-ап Руди Гобера позволил «Юте» перевести игру в овертайм, в концовке которого его бросок принёс гостям победу.
Самым результативным игроком встречи стал Родни Худ, набравший 28 очков. Его партнёр по команде Гордон Хэйворд записал на свой счёт 23 очка, Гобер оформил дабл-дабл из 16 очков и 24 подборов. В составе «Сакраменто» лучшим с 19 очками оказался Тай Лоусон.