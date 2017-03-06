Краудер: мне нужно было отдать мяч Айзее Томасу чуть раньше

Форвард «Бостон Селтикс» Джей Краудер прокомментировал концовку матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (106:109).
«Мы должны были обеспечить себе победу намного раньше, но «Финиксу» удалось сравнять счёт и победить. В концовке поединка у меня возникло непонимание с Айзеей Томасом. Я должен был отдать ему мяч чуть раньше. Из-за меня Айзея оказался в плохой ситуации, и мы проиграли матч», – приводит слова Краудера ESPN.
Напомним, что после потери Томаса в концовке заключительной четверти защитник «Санз» Тайлер Юлис реализовал трёхочковый бросок, принёсший его команде победу.