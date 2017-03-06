Эл Хорфорд травмировал локоть

Центровой «Бостон Селтикс» Эл Хорфорд не принимал участия в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (106:109) из-за растяжения связок правого локтя.
Хорфорд получил повреждение в минувшем поединке с «Лос-Анджелес Лейкерс» (115:95), который состоялся 4 марта. Представители «Бостона» не называют дату возвращения Эла, однако известно, что травма не носит серьёзного характера.
В этом сезоне Хорфорд проводит на паркете по 32,8 минуты, собирая коллекцию из 14,0 очка, 6,6 подбора, 4,9 передачи, 1,4 блок-шота и 0,7 перехвата в среднем за игру.