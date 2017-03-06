Эл Хорфорд травмировал локоть

Центровой «Бостон Селтикс»не принимал участия в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (106:109) из-за растяжения связок правого локтя.Хорфорд получил повреждение в минувшем поединке с «Лос-Анджелес Лейкерс» (115:95), который состоялся 4 марта. Представители «Бостона» не называют дату возвращения Эла, однако известно, что травма не носит серьёзного характера.В этом сезоне Хорфорд проводит на паркете по 32,8 минуты, собирая коллекцию из 14,0 очка, 6,6 подбора, 4,9 передачи, 1,4 блок-шота и 0,7 перехвата в среднем за игру.