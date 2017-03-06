Керр: без музыки в игре с «Нью-Йорком» было как в церкви

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал решение «Нью-Йорк Никс» выключить музыкальное сопровождение в первой половине минувшего матча регулярного чемпионата
«Это было странно. Это было действительно странно. Все уже привыкли к музыке и воспринимают это как должное. Вы даже не задумываетесь об этом, пока её не выключат. Я чувствовал себя как в церкви. Было очень тихо. В конце концов, это было воскресенье. Вторая половина мне понравилась больше. Я чувствовал себя лучше с музыкой», – приводит слова Керра ESPN.