Карри: без музыки матч с «Нью-Йорком» был похож на школьную разминку

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз»заявил, что из-за отсутствия музыки на арене игра с «Нью-Йорк Никс» напомнила ему школьные тренировки. Руководство «Никс» решило выключить музыку на арене «Мэдисон Сквер Гарден» на время первой половины встречи.«Странные ощущения. Это было похоже на разминочные игры в школе, когда на площадке только ты и твои напарники, никакой музыки и развлечений… Я прочитал знак на табло, они хотели, чтобы фанаты наслаждались игрой в чистом виде», — приводит слова Карри ESPN.