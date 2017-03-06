Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Карри: без музыки матч с «Нью-Йорком» был похож на школьную разминку

6 марта 2017, понедельник. 18:15. Баскетбол
Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри заявил, что из-за отсутствия музыки на арене игра с «Нью-Йорк Никс» напомнила ему школьные тренировки. Руководство «Никс» решило выключить музыку на арене «Мэдисон Сквер Гарден» на время первой половины встречи.

«Странные ощущения. Это было похоже на разминочные игры в школе, когда на площадке только ты и твои напарники, никакой музыки и развлечений… Я прочитал знак на табло, они хотели, чтобы фанаты наслаждались игрой в чистом виде», — приводит слова Карри ESPN.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Нью-Йорк Никс Стивен Карри
Новости. Баскетбол
6 марта 2017, понедельник
18:15 Карри: без музыки матч с «Нью-Йорком» был похож на школьную разминку
17:14 А.Томас: никто не делает в четвёртых четвертях того, что я
16:46 Керр: у «Голден Стэйт» нет никаких проблем с Барнсом
15:53 «Нью-Орлеан» подписал второй 10-дневный контракт с Холлисом Томпсоном
15:18 Керр: без музыки в игре с «Нью-Йорком» было как в церкви
14:56 Бретт Браун: планирую использовать Бена Симмонса на позиции разыгрывающего
14:39 Эл Хорфорд травмировал локоть
14:12 Кьюбан: мне нравится нынешний состав «Далласа»
13:44 Джини Басс: Джим Басс не справился со своими обязанностями в «Лейкерс»
13:10 Стивен Карри обогнал Биллапса по количеству точных трёхочковых
13:05 Краудер: мне нужно было отдать мяч Айзее Томасу чуть раньше
12:20 Др. Грин: «Нью-Йорк» поступил нелепо, выключив музыку в первой половине матча
11:57 Казинс: рад, что мне удалось добыть первую победу с «Нью-Орлеаном»
11:11 Победные трёхочковые Гленна Робинсона и Юлиса – в топ-10 дня в НБА
11:05 «Нью-Йорк» решил провести первую половину матча с «Голден Стэйт» без музыки
10:43 Юлис стал автором победного броска в матче с «Бостоном»
10:31 Уэстбрук получил неспортивный фол после борьбы с Сетом Карри и Х. Барнсом
10:15 Попович: стараюсь не хвалить Кавая Леонарда слишком много
10:00 Гленн Робинсон реализовал победный трёхочковый в матче с «Атлантой»
09:39 Кьюбан: Уэстбрук не участвует в борьбе за звание MVP
08:59 Грищук: уже вторую игру подряд «Цмоки-Минск» не может забить штрафные
08:39 «Лейкерс» уступили «Нью-Орлеану», Дэвис набрал 31 очко, Мозгов — 8
08:13 «Баварию» обвинили в сексизме за постер с женской грудью
08:01 «Даллас» оказался сильнее «Оклахома-Сити», Уэстбрук набрал 29 очков. Карри — 22
05:47 35 очков Томаса не спасли «Бостон» от поражения в Финиксе
05:24 Бросок Гобера на последней секунде ОТ принёс «Юте» победу над «Сакраменто»
05:05 «Вашингтон» выиграл у «Орландо», Богданович реализовал 8 трёхочковых бросков
02:54 31 очко Стивена Карри помогло «Голден Стэйт» одолеть «Нью-Йорк»
00:19 Л. Уильямс: я не набираю и 10 очков, а «Хьюстон» всё равно побеждает
00:13 Трёхочковый Робинсона помог «Индиане» вырвать победу у «Атланты»
5 марта 2017, воскресенье
23:39 Зоран Лукич может вернуться в «Нижний Новгород»
22:14 Шталбергс: после технического фола Бойнтона у «НН» началась молодёжная лига ВТБ
22:14 Итудис: ЦСКА перекрыл кислород Бойнтону и придерживался плана
22:01 Д. Риверс: Кроуфорда я в тренажёрном зале не вижу, он всё время играет
20:47 19 очков Хиггинса помогли ЦСКА разгромить «Нижний Новгород» "+36"
20:01 Зайцев: «Химкам» сложно было настроиться на матч с «Цмоки-Минск»
19:52 Иванович: некоторые игроки «Химок» не показали настроя на матч с «Цмоки-Минск»
18:45 «Химки» обыграли «Цмоки-Минск», Швед и Зайцев набрали по 19 очков
18:16 Швед признан MVP Единой лиги ВТБ в феврале
17:44 Джамал Кроуфорд не намерен завершать карьеру в ближайшее время
17:11 «Майами» реализовал 18 трёхочковых в матче с «Кливлендом»
16:01 Евролига представила видеоролик о 24-м туре регулярного чемпионата
15:00 «Астана» победила «Парму», Крубалли оформил дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов
14:34 Майкл Джордан привёл публику в замешательство фразой «Потолок – это крыша»
14:00 НБА дисквалифицировала Буденхольцера на один матч за контакт с арбитром
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+