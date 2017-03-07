Матч «Миннесоты» и «Портленда» перенесён из-за влаги на паркете

Матч регулярного чемпионата НБА между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» перенесён на более поздний срок, сообщает официальный сайт лиги. Причиной отмены стала влага, которая появилась на паркете домашней арены «Тимбервулвз» за несколько часов до игры. Работники арены сперва устранили проблему, однако за несколько минут до старта матча влага появилась снова.
В итоге было принято решение не начинать игру ради безопасности баскетболистов. О новой дате проведения матча станет известно позже.