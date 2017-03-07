«Сан-Антонио» вырвал победу у «Хьюстона», Леонард и Харден набрали по 39 очков

«Сан-Антонио Спёрс» вырвал победу у «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Эйти-энд-Ти-центре» в Сан-Антонио и завершилась со счётом 112:110 в пользу хозяев. Отметим, что «Рокетс» выиграли первую четверть с разницей в 16 очков, однако этого задела не хватило им для итоговой победы.Самым результативным в составе «Сан-Антонио» стал, на счету которого 39 очков. Ещё 19 очков набрал Тони Паркер. В составе «Хьюстона»оформил дабл-дабл из 39 очков и 12 передач, Патрик Беверли — из 11 очков и 10 подборов.Для «Спёрс» эта победа стала 8-й подряд.