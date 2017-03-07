36 очков У. Чэндлера принесли «Денверу» победу над «Сакраменто»

«Денвер Наггетс» одолел «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счётом 108:96 в пользу хозяев. По ходу матча преимущество «Денвера» достигало 21 очка. «Сакраменто» ни разу не лидировал в счёте.Самым результативным игроком в составе «Наггетс» стал, на счету которого 36 очков и 12 подборов. Ещё 18 очков набрал Данило Галлинари. У «Сакраменто» 7 игроков преодолели отметку в 10 набранных очков. Самым результативным стал Даррен Коллисон — 17 очков. Коста Куфос оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов, Бадди Хилд также набрал 14 очков.