Пирс: мой прощальный тур – это время, проведённое с партнёрами по команде

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс»отметил, что его последний сезон в НБА не имеет ничего общего с прощальным туром легендарного защитника «Лос-Анджелес Лейкерс»во время регулярного чемпионата-2015/16.«Я действительно не ожидал прощального тура. Не ожидал этого. Но я не получаю того же приёма, что и Коби.Нету никакого безумия. За мной не ходят люди с камерами в отелях. Так что это не отвлекает меня. Мой прощальный тур – это время, проведённое с партнёрами по команде», – приводит слова Пирса The Los Angeles Daily News.