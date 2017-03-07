Пау Газоль: Кавай Леонард заслуживает стать MVP сезона

Центровой «Сан-Антонио Спёрс»считает, что его одноклубник форварддолжен получить награду MVP по итогам этого регулярного чемпионата.«Я надеюсь, что люди, которые будут голосовать, понимают. Надеюсь, они видят. На самом деле это трудно не заметить, если вы наблюдаете за игрой Кавая. Я думаю, что он заслужил стать MVP сезона. Он просто набирает по 30 очков и проделывает огромную работу в обороне. Так что для меня он является MVP», – приводит слова Газоля ABS-CBN News.В этом сезоне Леонард проводит на площадке по 33,7 минуты, собирая коллекцию из 26,3 очка, 6,0 подбора, 3,4 передачи, 1,9 перехвата и 0,7 блок-шота в среднем за игру.