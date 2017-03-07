Шенгелия планирует вернуться в НБА

Форвард испанской «Басконии»заявил о своём намерении вернуться в НБА.«Моя цель — вернуться в НБА этим летом. Если я должен буду остаться в Европе, то с радостью сделаю это лишь в команде, которая будет претендовать на успех, „Баскония“ — одна из таких команд», — цитирует Шенгелию Sportando.25-летний грузин был выбран на драфте-2012 под общим 54-м номером «Филадельфией Сиксерс». В Пенсильвании он не сыграл ни одного матча. Карьера в НБА для Шенгелии ограничилась выступлениями за «Бруклин Нетс» и «Чикаго Буллз». Всего на его счету 45 поединков, в которых он набирал по 1,3 очка и совершал по 0,9 подбора в среднем за игру.