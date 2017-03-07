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Браун не уверен, что Эмбиид и Симмонс сыграют в Летней лиге

7 марта 2017, вторник. 19:16. Баскетбол
Наставник «Филадельфия Сиксерс» Бретт Браун не уверен, что талантливая молодёжь команды в лице центрового Джоэля Эмбиида и форварда Бена Симмонса примет участие в матчах Летней лиги НБА.

«Об этом ещё слишком рано судить. Сейчас мы даже не близки к тому, чтобы дать на этот вопрос определённый ответ», — приводит слова Брауна Rotoworld. Вместе с тем специалист выразил надежду, что Эмбииду и Симмонсу удастся сыграть вместе во время предсезонной подготовки.

Джоэл Эмбиид был выбран «Филадельфией» на драфте-2014 под третьим номером, однако из-за травм дебютировать за команду ему удалось лишь в этом сезоне. Бен Симмонс стал первым номером драфта-2016, но, так же как и в случае с Эмбиидом, травма не дала ему возможности сыграть в НБА в первый же сезон после университета.
Источник: Rotoworld Сообщить об ошибке
Теги
Филадельфия Сиксерс Бен Симмонс Бретт Браун Джоэл Эмбиид
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