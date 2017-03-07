Браун не уверен, что Эмбиид и Симмонс сыграют в Летней лиге

Наставник «Филадельфия Сиксерс» Бретт Браун не уверен, что талантливая молодёжь команды в лице центрового Джоэля Эмбиида и форварда Бена Симмонса примет участие в матчах Летней лиги НБА.
«Об этом ещё слишком рано судить. Сейчас мы даже не близки к тому, чтобы дать на этот вопрос определённый ответ», — приводит слова Брауна Rotoworld. Вместе с тем специалист выразил надежду, что Эмбииду и Симмонсу удастся сыграть вместе во время предсезонной подготовки.
Джоэл Эмбиид был выбран «Филадельфией» на драфте-2014 под третьим номером, однако из-за травм дебютировать за команду ему удалось лишь в этом сезоне. Бен Симмонс стал первым номером драфта-2016, но, так же как и в случае с Эмбиидом, травма не дала ему возможности сыграть в НБА в первый же сезон после университета.