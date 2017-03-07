Шрёдер: хочу узнать у Буденхольцера, почему он так долго держал меня в запасе

Разыгрывающий «Атланта Хоукс»заявил, что хочет поговорить с главным тренером команды, поскольку не понимает, почему тот продержал его в запасе значительную часть второй половины матча с «Голден Стэйт Уорриорз» (111:119). Немец также рассчитывает увидеть на встрече центрового команды Дуайта Ховарда, с которым он выяснял отношения по ходу игры.«Не понял решения тренера. Может, порой я слишком увлекаюсь борьбой. Но я лишь стремлюсь побеждать. Мы должны провести разбор полётов — я и тренер. Хочу поговорить с ним об этом. И Дуайт тоже должен быть на встрече. Мы все должны двигаться в одном направлении, и тогда всё будет нормально», — цитирует Шрёдера ESPN.