Уэстбрук повторил рекорд «Оклахома-Сити», набрав 58 очков за матч

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер», набрав 58 очков в поединке регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс», повторил рекорд организации по результативности в одном матче. Высшее достижение было установлено Фредом Брауном в сезоне-1973/74, когда команда выступала под названием «Сиэтл Суперсоникс». После бросков или передач Уэстбрука «Оклахома-Сити» набрал 82 из 121 очка (68%).Разыгрывающий стал вторым после защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена игроком в нынешнем сезоне, который записывал в актив как минимум по 50 очков за встречу более одного раза.