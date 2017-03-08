П.Мартинес: если бы третий матч проходил в Москве, то выиграли бы «Химки»

Главный тренер «Валенсии»накануне третьего матча четвертьфинала Еврокубка с «Химками» уделил особое внимание фактору своей площадки.«Если бы «Валенсия» проводила третий матч на выезде, то проиграла бы. Преимущество домашнего паркета очень важно для нас. Если бы мы встречались в Москве, то у меня не было бы оснований ожидать победы. Но, к счастью, в нынешней ситуации у меня такие основания есть», – передаёт слова Мартинеса официальный сайт турнира.После двух матчей серии счёт равный 1-1, причём каждая команда выигрывала дома.