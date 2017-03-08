«Химки» провели восстановительную тренировку перед матчем с «Валенсией»

«Химки» представили ролик, посвящённый восстановительной тренировке команды перед третьим матчем четвертьфинала Еврокубка с «Валенсией». После двух первых поединков счёт в серии 1-1.«Вячеслав Зайцев и Маркел Браун находятся в отличной физической форме, а Егор Вяльцев и Сергей Моня всегда вкалывают в тренажёрном зале», – отметил тренер «Химок» Алехандро Гарсия.