Итудис: положение «Галатасарая» свидетельствует о сложности сезона в Евролиге

Главный тренер ЦСКАдал комментарий к предстоящему матчу Евролиги с «Галатасараем», который состоится 9 марта в Москве.«Положение «Галатасарая» в турнирной таблице служит ещё одним доказательством того, насколько тяжёлым является этот сезон. Они выиграли последние два матча: победили дома мадридский «Реал» и на выезде одолели «Трабзонспор». Они на ходу, и у них много талантливых игроков в атаке. Поэтому мы должны очень серьёзно подойти в этой игре, с должной концентрацией и мотивацией. Надеюсь, что наши болельщики придут и поддержат нас», — цитирует Итудиса официальный сайт лиги.