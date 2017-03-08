«Уникаха» обыграла «Баварию» и сыграет с «Локомотивом» в полуфинале Еврокубка

Испанская «Уникаха» на выезде переиграла немецкую «Баварию» со счётом 74:69 в третьем матче 1/4 финала Еврокубка. Испанский клуб сумел создать небольшой задел в первой четверти и удерживал его в дальнейшем. В концовке «Бавария» подобралась на расстояние трёх очков, но была неточна в решающих атаках.Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уникахи» Неманья Недович, набравший 21 очко.Этот успех обеспечил «Уникахе» победу во всей серии и выход в полуфинал, где испанский клуб сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань».