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175 лет назад 2016
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«Уникаха» обыграла «Баварию» и сыграет с «Локомотивом» в полуфинале Еврокубка

8 марта 2017, среда. 23:52. Баскетбол
Испанская «Уникаха» на выезде переиграла немецкую «Баварию» со счётом 74:69 в третьем матче 1/4 финала Еврокубка. Испанский клуб сумел создать небольшой задел в первой четверти и удерживал его в дальнейшем. В концовке «Бавария» подобралась на расстояние трёх очков, но была неточна в решающих атаках.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уникахи» Неманья Недович, набравший 21 очко.

Этот успех обеспечил «Уникахе» победу во всей серии и выход в полуфинал, где испанский клуб сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

Еврокубок. 1/4 финала. 3-й матч
08 марта 2017, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
69 : 74 (10:17, 17:17, 17:18, 25:22)
Уникаха
Малага, Испания
Бавария: Реддинг - 15, Лучич - 13, Тэйлор - 11, Гавел - 10, Клебер - 9, Зирбес - 4, Букер - 4, Джедович - 3, Бартель, Джонсон, Байшлаг, Кинг
Уникаха: Недович - 21, Мюсли - 16, Фогг - 12, Вачински - 9, Смит - 5, Диас - 4, Омич - 3, Суарес - 2, Диес - 2, Лафайетт, Окоу, Брукс
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бавария ПБК Локомотив-Кубань Уникаха
Новости. Баскетбол
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