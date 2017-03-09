«Химки» проиграли «Валенсии» — "-16" на выезде и вылетели из Еврокубка

Подмосковные «Химки» на выезде проиграли испанской «Валенсии» со счётом 76:92 в третьем матче 1/4 финала Еврокубка и выбыли из турнира. Российский клуб выиграл первую четверть, но уже на большой перерыв ушёл отставая. Во второй половине встречи хозяева площадки постепенно наращивали преимущество, не позволяя «Химкам» ощутимо приблизиться.
Результативнее всех в этом матче сыграл защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 21 очко. «Валенсии» 17 баллов принёс Сэм ван Россом.
В полуфинале соперником «Валенсии» станет израильский «Хапоэль».