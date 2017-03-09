«Химки» проиграли «Валенсии» — "-16" на выезде и вылетели из Еврокубка

Подмосковные «Химки» на выезде проиграли испанской «Валенсии» со счётом 76:92 в третьем матче 1/4 финала Еврокубка и выбыли из турнира. Российский клуб выиграл первую четверть, но уже на большой перерыв ушёл отставая. Во второй половине встречи хозяева площадки постепенно наращивали преимущество, не позволяя «Химкам» ощутимо приблизиться.Результативнее всех в этом матче сыграл защитник «Химок», набравший 21 очко. «Валенсии» 17 баллов принёс Сэм ван Россом.В полуфинале соперником «Валенсии» станет израильский «Хапоэль».