«Миннесота» разгромила «Клипперс», «Торонто» переиграл «Нью-Орлеан»

«Миннесота Тимбервулвз» разгромил «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА со счётом 107:91. Самым результативным игроком в составе «Миннесоты» стал Карл-Энтони Таунс, на счету которого 29 очков и 14 подборов. Эндрю Уиггинс набрал 20 очков, Рики Рубио — 15 очков и 12 передач. За «Клипперс» 20 очков и 13 подборов в свой актив записал Деандре Джордан, 16 очков у Блэйка Гриффина.
В ещё одном матче «Торонто Рэпторс» одолел «Нью-Орлеан Пеликанс» — 94:87. У «Торонто» 25 очков и 13 подборов в активе Йонаса Валанчюнаса. В составе «Нью-Орлеана» дабл-дабл на счету Демаркуса Казинса — 25 очков и 10 подборов.