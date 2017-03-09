«Вашингтон» обыграл «Денвер», Уолл набрал 30 очков

«Вашингтон Уизардс» победил «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Пепси-центре» в Денвере и завершилась со счётом 123:113 в пользу гостей.Самым результативным в составе «Вашингтона» стал, на счету которого 30 очков и 10 передач. Брэдли Бил набрал 23 очка, Отто Портер — 22. У «Денвера» 26 очков в свой актив записал Гэри Харрис, 21 очко на счету Уилсона Чэндлера, Мэйсон Пламли оформил дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов.Эта победа стала для «Уизардс» третьей подряд и пятой в последних шести матчах.