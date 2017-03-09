Керр: «Голден Стэйт» не будет паниковать из-за последних поражений

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз»после поражения от «Бостон Селтикс» (86:99) в матче регулярного чемпионата НБА заявил, что последние неудачи не скажутся на настрое и психологическом состоянии его подопечных.«Мы оказались в непростой ситуации из-за трудного календаря и травмы Кевина Дюранта. Все проходят через подобное на разных этапах сезона. Нужно просто продолжать двигаться вперёд, а не переживать и паниковать. Мы продолжим работать, и у нас всё получится», – приводит слова Керра ESPN.Отметим, что после травмы Дюранта «Голден Стэйт» потерпел три поражения в пяти матчах.