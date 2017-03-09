Корстин: пока преждевременно говорить об уходе ВЭФа из Лиги ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала слухи о том, что латвийский ВЭФ может покинуть турнир по завершении текущего сезона. Ранее информацию о возможном уходе ВЭФа опубликовали «Известия».
«Я считаю, что пока преждевременно говорить, покинет команда лигу или нет. Решение об участниках следующего сезона принимается на совете лиги, который пройдёт спустя месяц после окончания финала плей-офф, а в марте обсуждение участия ВЭФ или какой-либо другой команды в чемпионате следующего сезона преждевременно. Некоторые клубы делились с нами своими проблемами и, естественно, просили помочь.
Мы занимаемся чисто баскетболом: берём на себя оплату судейства, выдаём премиальные, стараемся делать удобный и комфортный для всех клубов календарь, чтобы они тратили меньше. Можем посоветовать и помочь по спортивной части, а остальные проблемы клубы решают сами. Могу сказать, что у нас нет оснований предполагать, что какие-то клубы не доиграют этот сезон», — цитирует Корстин ТАСС.