Споэльстра: приз лучшему новичку? Давайте рассмотрим Макгрудера

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра считает защитника своей команды Родни Макгрудера претендентом на приз лучшему новичку сезона в НБА.
«Не знаю, станет ли Эмбиид лучшим новичком. Он фантастически выступил в своём 31 матче, но давайте рассмотрим и Родни Макгрудера. Своей работой он это заслужил.
Родни даёт нам жёсткость, даёт нашу идентичность. Как мы хотим играть? Какие у нас повадки? Какова наша идентичность? Ответ на эти вопросы — Родни. Он всё то, что для „Майами“ значит Юдонис Хаслем. Родни — его 196-сантиметровая версия», — передаёт слова Споэльстры Palm Beach Post