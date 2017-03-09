22 очка де Коло помогли ЦСКА обыграть «Галатасарай»

ЦСКА одержал победу над «Галатасараем» в домашнем матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 85:69.Поначалу турецкая команда выглядела увереннее, но во второй четверти «армейцы» показали свой класс, выиграв её с преимуществом в 21 очко. В дальнейшем подопечные Димитриса Итудиса контролировали ситуацию на паркете.Самым результативным игроком матча оказался защитник ЦСКА, в активе которого 22 очка. В составе «Галатасарая» выделялся сербский форвард Владимир Мицов, набравший 18 очков.ЦСКА уже обеспечил себе место в плей-офф и вышел на промежуточное 1-е место в турнирной таблице. «Галатасарай» занимает 13-ю строчку.