Банич: провалы в начале третьей четверти стали причиной многих поражений УНИКСа

Мощный форвард УНИКСавыделил ключевой отрезок матча регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной».«Провалы в начале третьей четверти стали причиной многих наших поражений в нынешнем сезоне. Не знаю, в чём проблема, но это случается регулярно. «Барселона» играла не на высшем уровне, и у нас были шансы победить. Но когда команда полностью не сосредоточена, трудно выиграть в такой обстановке. Нужно было верить в себя. Мы могли добиться победы, но в какой-то момент перестали защищаться и допустили много потерь. Теперь постараемся выиграть как можно больше матчей в Евролиге и подготовиться к плей-офф Лиги ВТБ», – цитирует Банича официальный сайт Евролиги.Встреча завершилась поражением УНИКСа со счётом 62:70.