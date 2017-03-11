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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

23 очка Уонамэйкера не спасли «Дарушшафаку» от поражения в игре с «Олимпиакосом»

11 марта 2017, суббота. 00:51. Баскетбол
Пирейский «Олимпиакос» на домашнем паркете справился со стамбульской «Дарушшафакой». Первая половина встречи сложилась для хозяев легко, сумевших оформить за две четверти отрыв в 15 очков.

После большого перерыва гости постепенно начали сокращать отставание, однако довести дело до решающего рывка так и не сумели, отыграв в общей сложности всего лишь 7 пунктов. Итог — закономерная победа «Олимпиакоса» 81:73.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Дарушшафаки» Брэдли Уонамэйкер — 23 очка. У «Олимпиакоса» лучшим был Кхем Берч, набравший 13 баллов.

Евролига. Регулярный чемпионат. 25-й тур
10 марта 2017, пятница. 22:45 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
81 : 73 (25:18, 23:15, 21:25, 12:15)
Дарушшафака Догуш
Стамбул, Турция
Олимпиакос: Берч - 13, Лойески - 12, Грин - 11, Спанулис - 8, Милутинов - 8, Принтезис - 8, Папаниколау - 7, Уотерс - 7, Янг - 4, Манцарис - 3, Папапетру, Аграванис
Дарушшафака Догуш: Уонамэйкер - 23, Клайберн - 20, Андерсон - 12, Уилбекин - 6, Морман - 5, Жижич - 5, Саваш - 2, Харангоди, Улубай, Ягмур, Батюк, Альдемир
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК Олимпиакос
Новости. Баскетбол
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