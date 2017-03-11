38 очков Била помогли «Вашингтону» одолеть «Сакраменто»

«Вашингтон Уизардс» в гостевом поединке регулярного чемпионата НБА победил «Сакраменто Кингз» со счётом 130:122.Команды с равным счётом закончили основное время матча, а в овертайме лучше выступил столичный клуб, набравший на восемь очков больше.Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уизардс», записавший в свой актив 38 очков и 10 подборов.оформил дабл-дабл из 25 очков и 12 результативных передач. В составе «Сакраменто» стоит выделить центрового, отличившегося 20 очками и 13 подборами.