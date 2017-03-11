26 очков Шведа помогли «Химкам» обыграть «Парму» в лиге ВТБ

В Перми состоялся матч Единой лиги ВТБ, в рамках которого местная «Парма» принимала на своей площадке подмосковные «Химки». Благодаря результативной игре во второй четверти гости ушли на большой перерыв с преимуществом «+11». Третья и четвёртая четверти остались за хозяевами паркета, однако их усилий не хватило, чтобы вырвать победу. Встреча завершилась победой подмосковного клуба со счётом 87:83.Самым результативным игроком встречи стал защитник «Химок», набравший 26 очков, а также совершивший 8 подборов и 8 передач.