«Оклахома-Сити» обыграл «Юту», Уэстбрук оформил трипл-дабл во втором матче кряду

«Оклахома-Сити Тандер» одолел «Юту Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Чизпик Энерджи-Арене» в Оклахома-Сити и завершилась со счётом 112:104 в пользу хозяев.
Самым результативным игроком в составе «Оклахомы» стал Расселл Уэстбрук, оформивший очередной трипл-дабл — на его счету 33 очка, 14 передач и 11 подборов. Отметим, что в предыдущей игре с «Сан-Антонио Спёрс» Уэстбрук также отметился трипл-даблом. Ещё 22 очка за «Тандер» набрал Виктор Оладипо, 16 на счету Энеса Кантера. За «Джаз» 22 очка набрал Данте Экзам, ещё 21 очко в активе Алека Бёркса.