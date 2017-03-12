Итудис: ВЭФ — молодая команда, против них нужно играть с самоотдачей

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис дал своё комментарий к предстоящему матчу Единой лиги ВТБ с латвийским ВЭФом, который состоится 12 марта в Риге.
«ВЭФ – молодая и энергичная команда. Это ещё один вызов для нас. Необходимо быть собранными и демонстрировать соответствующий уровень самоотдачи», — цитирует Итудиса официальный сайт клуба.
Ранее появились слухи, что ВЭФ может покинуть чемпионат лиги ВТБ по окончании текущего сезона. Однако в самой лиге ВТБ заявили, что делать такие предположения пока преждевременно.