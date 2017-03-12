Шталбергс: у «Нижнего Новгорода» есть пара козырей для «Енисея»

Главный тренер «Нижнего Новгорода»накануне матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» высказал мнение о борьбе в предстоящем поединке.«В этом сезоне «Енисей» старается играть в агрессивный, атакующий баскетбол: быстро переходит из защиты в нападение, что не раз спасало их по ходу сезона. За то время, что прошло после матча с ЦСКА, мы успели качественно подготовиться к встрече с новым соперником. Для того чтобы одержать победу, нам необходимо удивить «Енисей». Пара козырей в кармане у нас есть, поэтому с нетерпением ждём выхода на паркет», – цитирует Шталбергса официальный сайт клуба.