Миличич: я думал, что послан богом, устраивал драки и ходил пьяным

Второй номер драфта НБА-2003рассказал о причинах своего провала в лиге.«Сейчас я бы многое сделал по-другому. Я оказался в команде, которая боролась за титул, что редко случается со вторым номером драфта, но в конечном итоге мы все ищем оправдания. Я мог бы сказать, что не получил шанса. Но это просто оправдание. Молодой игрок должен показать себя, много работать и ждать шанса. У меня был совсем другой подход — как второй номер драфта из Европы я думал, что послан богом. Так что я устраивал драки, приходил пьяным на тренировки, плевал на всех, а потом плевал на себя.У меня со всеми были проблемы от того, что я играл сам по себе. Моей целью было заткнуть не критиков, а своё эго. Я думал, что проведу отличную игру против Данкана или Газоля, потом против центрового, который гораздо слабее, затем стану стабильным игроком, каким меня хотят видеть. Но я не мог или не был готов работать на это», — цитирует Миличича Reddit.