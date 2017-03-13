Уэйд: устал отвечать на однотипные вопросы о развитии молодых игроков

Защитник «Чикаго Буллз»после поражения от «Бостон Селтикс» (80:100) поделился мнением о решении руководства команды совмещать развитие молодёжи и борьбу за плей-офф в этом сезоне.«Расстраивает ли других игроков стремление клуба развивать молодёжь? Не знаю. Я бы хотел, чтобы наше руководство ответило на этот вопрос, потому что я уже устал делать это после каждого матча. Я не знаю. Хотел бы знать ответ. Я хочу просто выходить на паркет и играть, вести команду за собой», – приводит слова Уэйда ESPN.На данный момент «Чикаго» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.