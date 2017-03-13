Тайрон Лю: «Кливленду» не хватает Лава

Главный тренер «Кливленд Кавальерс»связал неудачную игру своих подопечных в последних матчах с травмой форварда«Мы вынуждены играть маленькой пятёркой. В некоторых матчах мы используем Леброна на позиции четвёртого номера, в других – Деррика Уильямса или Ричарда Джефферсона. Сейчас нам не хватает высоких игроков. Но мы всё равно стараемся играть под кольцом. Нам не хватает Кевина Лава и его подборов в нападении. Его игра значит слишком много для нас», – приводит слова Лю ESPN.Напомним, что Лав в середине февраля перенёс операцию на правом колене. Ожидается, что форвард вернётся в строй в конце марта или в начале апреля.