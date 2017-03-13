Ларри Сандерс согласовал условия контракта с «Кливлендом»

Центровой, пребывающий в статусе свободного агента, согласовал условия контракта с «Кливленд Кавальерс». Ожидается, что соглашение между игроком и клубом будет подписано в ближайшие часы.«Ларри Сандерс согласовал условия сделки с «Кливлендом», скорее всего включающей опции продления на сезон-2017/18», — сообщил в своём «твиттере» обозреватель Yahoo! Sports Шэмс Чарания.Ранее к 28-летнему баскетболисту проявляли интерес «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».В сезоне-2014/15 Сандерс принял участие в 27 матчах, собирая коллекцию из 7,3 очка, 6,1 подбора и 1,4 блок-шота в среднем за игру.