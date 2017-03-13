Миличич: Теодосичу физически не подходит НБА

Бывший игрок НБА и второй номер драфта-2003считает, что защитнику ЦСКАне хватит мускулатуры для успеха в НБА.«Теодосич легко мог бы стать кем-то вроде Йокича, но так же легко и кем-то вроде Бьелицы или Марьяновича. Не думаю, что он физически подходит НБА. Он невероятный плеймейкер, у него впечатляющий пас, и он видит то, чего не видит больше никто. У него отличный бросок, и он наказывает защитников трёхочковыми бросками.Но разыгрывающие в НБА — драконы. Игроков с телосложением Тео другие разыгрывающие заталкивают в посте. Парни вроде Уэстбрука — звери. Ментально Теодосич готов играть где угодно, но физических качеств у него для этого нет», — приводит слова Миличича Reddit.