Эмбиид: Шарич — лучший новичок года

Центровой «Филадельфия Сиксерс»назвал своего одноклубникалучшим новичком НБА нынешнего сезона. Это произошло после матча «Сиксерс» с «Лос-Анджелес Лейкерс» (118:116), в котором Шарич набрал 29 очков.«Меня это не удивляет. Я слышал это от Джоэла, нечасто, но он правда так думает. В первую очередь это говорит о самом Джоэле. И это подтверждает нашу мысль о том, что один из них в итоге станет новичком года», — приводит комментарий главного тренера «Сиксерс»Philly.