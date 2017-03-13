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Эмбиид: Шарич — лучший новичок года

13 марта 2017, понедельник. 19:54. Баскетбол
Центровой «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид назвал своего одноклубника Дарио Шарича лучшим новичком НБА нынешнего сезона. Это произошло после матча «Сиксерс» с «Лос-Анджелес Лейкерс» (118:116), в котором Шарич набрал 29 очков.

«Меня это не удивляет. Я слышал это от Джоэла, нечасто, но он правда так думает. В первую очередь это говорит о самом Джоэле. И это подтверждает нашу мысль о том, что один из них в итоге станет новичком года», — приводит комментарий главного тренера «Сиксерс» Бретта Брауна Philly.
Источник: The Philadelphia Inquirer Сообщить об ошибке
Теги
Филадельфия Сиксерс Бретт Браун Дарио Шарич Джоэл Эмбиид
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