Эмбиид: Шарич — лучший новичок года

Центровой «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид назвал своего одноклубника Дарио Шарича лучшим новичком НБА нынешнего сезона. Это произошло после матча «Сиксерс» с «Лос-Анджелес Лейкерс» (118:116), в котором Шарич набрал 29 очков.
«Меня это не удивляет. Я слышал это от Джоэла, нечасто, но он правда так думает. В первую очередь это говорит о самом Джоэле. И это подтверждает нашу мысль о том, что один из них в итоге станет новичком года», — приводит комментарий главного тренера «Сиксерс» Бретта Брауна Philly.