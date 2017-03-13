Помимо Сандерса, «Кливленд» рассматривал вариант со Смитом

Руководство «Кливленд Кавальерс» параллельно свело переговоры с тяжёлым форвардом. Тем не менее вариант с Сандерсом рассматривался клубом как основной, сообщает Yahoo Sports.Ранее стало известно, что Сандерс согласовал условия контракта с «Кливлендом» и официально об этом будет объявлено в ближайшее время.Смит прошлый сезон провёл в составе «Хьюстон Рокетс», за которых провёл 23 матча. В них он в среднем набирал по 6,6 очка, совершал по 2,9 подбора и отдавал по 2 результативные передачи.