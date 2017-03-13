Др. Грин: Ники Минаж будет в каждой песне упоминать Леброна Джеймса?

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз»раскритиковал хип-хоп-исполнительницуза слишком частое упоминание в песнях форварда «Кливленд Кавальерс»«Интересно, Ники Минаж будет в каждой песне упоминать Леброна? В каждой песне, которую она выпустила с июня 2016 года, есть что-то о нём. Чёрт возьми, Леброн Джеймс велик, но он не Иисус Христос. В какой-то момент она стала повторяться. Нельзя же в каждой песне говорить о Леброне», — приводит слова Грина The Mercury News.