«Кливленд» отчислил Богута и подписал контракт с Сандерсом

«Кливленд Кавальерс» официально объявил о подписании контракта с центровым. Условия сделки не разглашаются. Для того чтобы освободить место в составе под Сандерса, «Кавальерс» отчислилиРанее сообщалось, что Сандерс будет играть в D-лиге и набирать форму до плей-офф, когда сможет дебютировать за «Кавальерс». Центровой не выступал с декабря 2014 года.Богут сломал ногу в первой же игре за «Кливленд» после подписания с клубом контракта в начале марта и выбыл до конца сезона.